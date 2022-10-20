مدرب اليونايتد يتوعد كريستيانو رونالدو

توعد المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مغادرته للملعب قبل نهاية مباراة اليونايتد وتوتنهام أمس في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وكان تين هاج قال بعد الفوز على توتنهام بنتيجة 2-0: ” سأرد عليه غدًا اليوم يجب علينا الاحتفال بالفوز”.

وكان رونالدو شعر بالغضب بسبب عدم اعتماد تين هاج عليه في مباراة توتنهام، حيث غادر رونالدو دكة بدلاء اليونايتد قبل دقيقتين على نهاية المباراة أمام توتنهام.

رونالدو سيغادر اليونايتد

وربما يُفكر النجم البرتغالي في مغادرة مانشستر يونايتد في شهر يناير المقبل، حيث يشعر بالملل بسبب عدم اللعب بصورة منظمة مع مانشستر يونايتد، منذ قدوم تين هاج.

رونالدو كان انضم إلى مانشستر يونايتد في سبتمبر من العام الماضي قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وفي مباراة الأمس، كان الشوط الأول شهد تفوقًا هجوميًّا من قبل لاعبي فريق مانشستر يونايتد، لكن الحارس الفرنسي هوجو لوريس تألق وأنقذ مرمى توتنهام من عدة فرص تهديفية للاعبي مانشستر يونايتد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح البرازيلي فريد في إحراز الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ47 مع بداية الشوط الثاني.

استمر ضغط اليونايتد، خلال مباراة مان يونايتد ضد توتنهام، ليُسجل البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثاني لليونايتد من تصويبة جميلة، لم يتمكن حارس توتنهام، الفرنسي لوريس من صدها.

وسجل برونو فيرنانديز هدفًا ثالثًا لـ اليونايتد ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز 19 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 23 نقطة في المركز الثالث.