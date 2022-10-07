مدرعة روسية ترفع الراية البيضاء بخيرسون

فيديو | جنود روس يستسلمون وينبطحون في خيرسون#الإخبارية pic.twitter.com/kjJJG1fmb4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 7, 2022

استسلام وانبطاح

تقدم القوات الأوكرانية

وثق مقطع فيديو متداول، عددًا من الجنود الروس وهم يسلمون أنفسهم للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون.وأظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية، مدرعة روسية وهي تقترب من جنود أوكرانيين حاملة راية بيضاء. وبعدها خرج طاقم المدرعة وأيديهم فوق رؤوسهم، واقترب منهم الجنود الأوكرانيون، الذين طلبوا منهم إلقاء أسلحتهم والانبطاح على الأرض.وتتقدم القوات الأوكرانية في جهتي الشرق والجنوب في إطار هجوم مضاد، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أنه تقدم كبير وسريع. فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، التعبئة العسكرية الجزئية، إذ تم استدعاء آلاف الروس للخدمة العسكرية في أوكرانيا.