مدمنو الشبو لا يعودون لطبيعتهم بعد العلاج

كشف مدير الدراسات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات دكتور سليمان اللحيدان، مدى تأثير مادة الشبو على الإنسان، مشيرًا إلى أن دخولها للدماغ يكون قويًّا وعنيفًا لذا سرعان ما تظهر على متناولها بعض الأعراض الذهانية، والتي تتسم بالفصام وجنون العظمة، بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية.

فيديو | مدير الدراسات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات د. سليمان اللحيدان: الثلج أو الكريستال.. أسماء شائعة يستخدمها متعاطو الشبو #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/nFxWoxQDQU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2022

وأضاف اللحيدان، خلال لقائه بقناة الإخبارية، أن من يتناول مادة الشبو يكون غير مدرك للواقع ولحقيقة ما يدور حوله وهو ما يفسر بعض حالات العنف لديهم.

وأكد دكتور سليمان اللحيدان أن الشخص الذي يتناول الشبو أو أي نوع من أنواع المخدرات قد لا يعود لطبيعته حيث يكون تأثيرها على عقله وتكوينه وشخصيته مستدام أو يحتاج لفترات طويلة للعلاج، مشيرًا إلى أنه كلما كان العلاج مبكرًا وبشكل عاجل يكون تدميرها لشخصية الإنسان وعقله أقل.

مسميات الشبو:

ولفت إلى أن مادة الشبو لها مسمى علمي وهو ميثيلامفيتامين، وكذلك يطلق عليها مستخدموها مسميات أخرى مثل الثلج والكريستال؛ لأنها مشابهة للثلج والكريستال في تركيبتها.