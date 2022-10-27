مذكرة تفاهم لتسريع شركات الجينوم

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أعلنت وزارة الاستثمار، صباح اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة اليومينا لتسريع عمل شركات الجينوم.
وبحسب ما ذكرت وزارة الاستثمار على حسابها الرسمي بموقع تويتر، تهدف مذكرة التفاهم إلى ما يلي:
ـ وضع برنامج تدريب للجينوم.
ـ دعم محور التسريع للشركات المتوسطة والصغيرة في قطاع الجينوم.
دعم تطوير قاعدة بيانات الجينوم وأنشطة البحث.
ومن خلال هذه المذكرة تقدم وزارة الاستثمار الدعم لشركة إليومينا عبر إدارة العلاقة مع الجهات الحكومية المعنية بصنع القرارات الاستراتيجية بمجال الرعاية الصحية، بينما ستقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باستكشاف خيارات تأسيس أعمال الشركة في المملكة بجانب الشراكة مع إليومينا لدعم برنامج الجينوم السعودي 2.0.