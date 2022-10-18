Icon

السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن  Icon تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام” Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مركز الملك سلمان لرفع المعاناة

مركز الملك سلمان يكافح شلل الأطفال والحصبة

2022-10-18 الساعة 11:02
مركز الملك سلمان يكافح شلل الأطفال والحصبة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الاثنين، اتفاقيتين مشتركتين مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، للوقاية ومكافحة تفشي الحصبة وشلل الأطفال في عدد من الدول، وذلك على هامش اجتماع قمة الصحة العالمية 2022م، في مدينة برلين. وقع الاتفاقيتين المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن منظمة الصحة العالمية المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم، ووقعها عن منظمة اليونيسيف المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل.

الاتفاقية الأولى

تهدف الاتفاقية الأولى، الموقّعة مع منظمة الصحة العالمية، إلى الوقاية من تفشي الحصبة وشلل الأطفال في الصومال والسودان والعراق، ويستفيد منها 12 مليون و76 ألف و185 فردًا، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وسيجري بموجب الاتفاقية مكافحة تفشي وباء الحصبة وشلل الأطفال في البلدان المستهدفة. هذا بالإضافة إلى دعم سلاسل التبريد لتخزين الأمصال عن طريق المولدات الكهربائية أو استعمال ألواح الطاقة الشمسية، وتأمين الأمصال والأجهزة الطبية والمستهلكات المخبرية، فضلًا عن دفع التكاليف التشغيلية لحملات التطعيم، ودعم البرنامج عن طريق الاستعانة بخبراء من منظمة الصحة العالمية.

الاتفاقية الثانية

تهدف الاتفاقية الثانية، الموقّعة مع منظمة اليونيسيف، إلى المساهمة في مكافحة تفشي شلل الأطفال والحصبة في الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى وغينيا وأفغانستان وباكستان، يستفيد منها 2 مليون و95 ألف و102 شخص، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. كما سيجري بموجب الاتفاقية مكافحة تفشي وباء الحصبة وشلل الأطفال في البلدان المذكورة الأشد احتياجًا، ودعم سلاسل التبريد لتخزين الأمصال عن طريق المولدات الكهربائية أو استعمال ألواح الطاقة الشمسية، وتأمين الأمصال والأجهزة الطبية والمستهلكات المختبرية، ودفع التكاليف التشغيلية لحملات التطعيم، ودعم البرنامج بخبراء من منظمة اليونيسيف.

دور ريادي

من خلال دورها الريادي في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، تسعى المملكة، عبر تاريخها العميق، للوقوف مع الدول المحتاجة والمتضررة، إيمانًا منها بأهمية العمل الإنساني، في إطار دعم الجهود الدولية للوقاية والمساهمة في الحد من تفشي الحصبة وشلل الأطفال لملايين من الأطفال في الدول المستفيدة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه