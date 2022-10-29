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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.
وأفاد الحساب الرسمي للمرور على تويتر: “تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا”.
وأكد المرور أن طريقة الوصول إلى الخدمة هي كالتالي: الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي، اختيار المرور، اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.