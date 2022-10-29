أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

مزاد اللوحات:

وأفاد الحساب الرسمي للمرور على تويتر: “تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧‫أبشر‬⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا”.

الوصول للخدمة:

وأكد المرور أن طريقة الوصول إلى الخدمة هي كالتالي: الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي، اختيار المرور، اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.