مزاد لبيع السيارات في جمرك ميناء جازان

هيئة تقويم التعليم، ممثلة بمركز "تميّز" @EtecNcsee، توقع سبع اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع عددٍ من الشركات التعليمية، تضم (55) مجمعاً وفرعاً تعليمياً، بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك على هامش اللقاء التعريفي لنشر ثقافة الاعتماد المدرسي.



http://etec.gov.sa/ar/Media/News/…