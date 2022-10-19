مزاد لبيع السيارات في جمرك ميناء جازان

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك ميناء جازان، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.
1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
2– دفع كامل القيمة بعد تسرية المزاد مباشرة.
3– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%.
4– يجب على المشتري إخراج السيارات خلال 3 أيام.
5– يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك لدخول المزاد.
6- تقتصر المشاركة في المزاد على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات