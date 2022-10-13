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مزايا أسطوانة الغاز الحديثة

2022-10-13 الساعة 10:36
مزايا أسطوانة الغاز الحديثة
المواطن - الرياض

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شرعت المملكة مؤخرًا في تطوير مصنع لأسطوانات مصنوعة بألياف زجاجية للغاز، بهدف تعزيز وتطوير سلاسل إمداد الغاز، والمساهمة في توفير حلول غاز مستدامة لتلبية احتياجات السوق المحلي. يأتي ذلك وفق رؤية 2030 نحو تمكين المحتوى المحلي في قطاع الطاقة مما يعظم قيمة الاقتصاد الوطني، من خلال مذكرة تفاهم.

نوعان:

يوجد بالمملكة نوعان من أسطوانات الغاز، الأول يشمل أسطوانات الغاز الحديد والتي يتم صناعتها من ألواح الحديد وتلتزم المواد المستخدمة بمعايير السلامة مع الحفاظ على نقاء واستقرار الغاز وتتسع الأسطوانة لـ 26.5 لتر ، وبطول 53.4 سم ، وبوزن 27 كجم المملوءة بالغاز. أما الثاني فهو أسطوانة الغاز الفايبر وهي مصنوعة من الألياف الزجاجية غير قابلة للصدأ و لا تتآكل مع الوقت وحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتمتلك 4 مزايا فارقة عن الأسطوانات الحديد وهي خفيفة الوزن، وقوية، وآمنة وصديقة للبيئة، وتتسع الأسطوانة لـ 24.5 لتر ، وبطول 57.10 سم وبوزن 16.4 كجم المملوءة بالغاز أي أخف من أسطوانة الحديد بما يقارب الـ 40 %.

اختلاف بالوزن:

قال مدير التميز التشغيلي في شركة غازكو، ناصر العنزي، إن جميع أسطوانات الغاز نفس مدة الاستخدام والاختلاف بالوزن. وأوضح العنزي في لقاء مع برنامج الراصد، أن سعر أسطوانة الغاز الحديثة في السوق 409 ريالات، فيما يصل سعر الأسطوانة القديمة إلى 150 ريالًا، نفس مدة الاستخدام لكليهما. وأشار مسؤول غازكو إلى أن مستوى الأمان أعلى في الأسطوانة الحديثة، وأن الشركة لم تعتمدها وتطرحها في الأسواق إلا بعد إجراء المزيد من الاختبارات.
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