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حظر تسجيل الشاشة للصور

مزايا لـ واتساب منها منع لقطة الشاشة

2022-10-05 الساعة 12:10
مزايا لـ واتساب منها منع لقطة الشاشة
المواطن - الرياض

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أكد الخبير التقني عبدالله السبيعي أن WhatsApp واتساب يتيح في نسخة البيتا التجريبية ميزة جديدة تمكن من منع أخذ لقطة شاشة وحظر تسجيل الشاشة للصور ومقاطع الفيديو التي يتم إرسالها لتعرض مرة واحدة.

ميزة جديدة: 

في سياق آخر، يدرس تطبيق واتساب إضافة ميزة جديدة مقتبسة من تطبيق سناب شات، وهي حظر أخذ لقطة شاشة أكثر من مرة واحدة، سواء كان للصور أو لمقاطع الفيديو، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إرسال الوسائط الحساسة بشكل آمن. وبحسب موقع Android Police، فإن الصور ومقاطع الفيديو لا يمكن رؤيتها إلا مرة واحدة ثم تُدمر نفسها، وهو خيار مفيد لأولئك الذين يشعرون بالقلق من إرسال المقاطع الشخصية أو المعلومات الحساسة. وقال الموقع التكنولوجي: إن شركة واتساب المملوكة لشركة ميتا أشرفت على كيفية تنفيذها للميزة بحيث يمكن للمستخدم التقاط لقطة شاشة مرة واحدة للوسائط، لافتًا إلى أنه في أغسطس 2022، أعلن مارك زوكربيرغ أنها ستأتي قريبًا إلى تطبيق واتساب وبالفعل فقد ظهرت الآن لبعض مختبري الإصدار التجريبي من التطبيق (بيتا).
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