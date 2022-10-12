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بمثابة تصريح دخول إلى قطر

مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا

2022-10-12 الساعة 11:25
مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا
المواطن - الرياض

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مع اقتراب بطولة كاس العالم لكرة القدم المقامة في قطر، يتهيأ المشجعون لحضور الفعالية الكبرى خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، حيث يشترط الحصول على بطاقة هيا الإلزامية، والتي تعد بمثابة تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من الخارج.

دعم المملكة:

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، أمس الثلاثاء، على تحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنطقة خدمات التأشيرات الإلكترونية بوزارة الخارجية التي تحصل نظير تأشيرات دخول المملكة لحاملي بطاقة المشجع هيا الخاص بفعالية كأس العالم قطر 2022. كما ينبغي على جميع المشجعين من حاملي التذاكر، سواء من المقيمين أو الزوار، تقديم طلباتهم للحصول على البطاقة لحضور المباريات عبر بوابة هيّا الإلكترونية.

خطوات الحصول على بطاقة هيا:

  • شراء تذكرة صالحة للمباراة من موقع الفيفا
  • حجز إقامة للجماهير القادمة من الخارج
  • تسجيل المواطنين والمقيمين برقم التذكرة
  • التسجيل على منصة أو تطبيق “هيا” وتقديم الطلب
  • التأكد من صحة البيانات المقدمة خلال عملية التسجيل
  • استخدام صورة شخصية واضحة وفق المواصفات المطلوبة
  • إذا تم رفض الطلب يمكن تقديم طلبين آخرين وتقديم بيانات صحيحة
  • يحق للجنة العليا للمشاريع والإرث إنهاء أو تعليق العمل بالبطاقة إذا تم إساءة استخدامها

مزاياها:

  • يمكن دخول ما يصل إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر إلى قطر بدعوة من مشجع يحمل تذكرة وبطاقة هيّا.
  • يطبق حد أدنى لرسوم الدخول للمشجعين غير حاملي التذاكر ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر.
  • يُعفى من رسوم الدخول المشجعون الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.
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