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تنافس على شرائها نحو 30 صينيًا

مزهرية تباع بـ8 ملايين يورو لسبب خادع

2022-10-04 الساعة 6:32
مزهرية تباع بـ8 ملايين يورو لسبب خادع
المواطن - متابعة

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تمكن أصحاب مزاد ببيع مزهرية “عادية” قيمتها لا تزيد على ألفي يورو، مقابل نحو 8 ملايين يورو، بعد منافسة شرسة بين مشترين مقتنعين أنها قطعة أثرية صينية نادرة تعود إلى القرن الـ18.

تنافس 30 شخصًا

ونقلت صحيفة “جارديان” البريطانية، أن المزهرية عُرصت للبيع بالمزاد في فرنسا، وتنافس على شرائها نحو 30 شخصًا صينيًا، حتى اشتراها أحدهم بسعر يقترب من 4 آلاف ضعف قيمتها. ومع إضافة رسوم البائع، كان سعر الشراء النهائي نحو 9.1 ملايين يورو.

قصة مجنونة

وعرضت سيدة المزهرية المصنوعة من الخزف في المزاد بعد أن ورثتها عن والدتها التي ورثتها بدورها عن والدتها أيضًا، حيث نُقِلت إلى باريس وتمت الصفقة هناك. وقال جان بيير أوسينات، وهو أحد العاملين في دار المزادات، إن البيع “قصة مجنونة”، حيث إن المزهرية تعود للقرن العشرين لا الثامن عشر كما اعتقد المشاركون في المزاد.

مزهرية عادية

ووصفت دار المزادات، المزهرية المصنوعة من خزف أزرق وأبيض ومزينة بالمينا مع زخارف على شكل تنانين وسحب، بأنها “عادية للغاية”. وقالت: “منذ لحظة نشر صورها رأينا أن هناك اهتمامًا هائلًا من الصينيين الذين يأتون لرؤية المزهرية”، لكن “لا يزال خبيرنا يعتقد أنها ليست قديمة. الصينيون متحمسون لتاريخهم ويفخرون بامتلاكه”.
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