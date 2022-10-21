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مسارات الحركة المرورية الخاصة بافتتاح موسم الرياض

2022-10-21 الساعة 12:02
مسارات الحركة المرورية الخاصة بافتتاح موسم الرياض
المواطن - الرياض

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أعلن الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض على موقع “تويتر”، عن مسارات الحركة المرورية الخاصة بافتتاح الموسم.

كبار الشخصيات

وفي مقطع فيديو، أوضح موسم الرياض أن مسار كبار الشخصيات (الأول) يتضمن طريق الإمام سعود بن فيصل، أما بشأن مسار كبار الشخصيات (الثاني)، فاشتمل على طريق الأمير محمد بن سلمان متجه إلى طريق الأمير تركي الأول ثم طريق الإمام سعود بن فيصل.

كما كشف في الفيديو، عن مسارات الحركة المرورية الخاصة بالزوار (1،2،3) بالتفصيل.

انطلاق موسم الرياض

وتنطلق اليوم فعاليات موسم الرياض 2022، بشعار “فوق الخيال”، في حفل دولي يضمُّ عرضًا عالميًّا لسيرك دو سوليه، وحفلة غنائية، إضافة إلى مجموعة من عروض الدرونز التي ستزين سماء الرياض في أولى ليالي موسم هذا العام.

وتصاحب انطلاقَة فعاليات الموسم في “رياض فايبز”، مجموعةٌ من الألعاب النارية، التي ستضيء أنحاء العاصمة، إضافة إلى موقع الحفل في أول انطلاقة لأكثر من 8500 فعالية بالموسم.

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