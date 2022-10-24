مسار للدراجات في المدينة المنورة بطول 6 كم

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة أعمالها الميدانية لتنفيذ مسار الدراجات الهوائية بطريق حسان بن ثابت بحي الإسكان، الذي أنشئ بطولٍ يبلغ 6000 متر وعرض 120 سم.

وروعي في تصميم وتنفيذ المسار تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الفنية بما يسهم في تشجيع الأهالي والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، واستخدامها بوصفها أحد وسائل التنقل البديلة.

تعزيز المشاركة

وأضافت الأمانة أن مسار الدراجات يُعنى بتحسين جودة الحياة من خلال تهيئة البيئة اللازمة، واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية، وتخصيص جزء من الطريق الذي يخدم السيارات سابقًا إلى تحقيق التوازن في أداء عناصر القطاع العرضي للطريق بتنفيذ مسار موازٍ مخصص للـدراجات الهوائية.