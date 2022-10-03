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تسهل رحلة الاستقدام للمواطن

مساند: 4 أنواع لاستقدام العمالة

2022-10-03 الساعة 11:23
مساند: 4 أنواع لاستقدام العمالة
المواطن - الرياض

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حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، عن 4 أنواع للاستقدام تسهل رحلة الاستقدام وتعمل على تبسيطها وتيسيرها للمواطنين.

أنواع الاستقدام

وتشمل أنواع الاستقدام في مساند ما يلي: – حسب المواصفات: حيث يتم استقدام العامل أو العاملة المطابق للمواصفات التي تريدها – معيّن باسم: استقدام عامل أو العاملة في أي مهنة يعرضها مساند بالاسم ورقم الجواز – معروفة: استقدام عاملة منزلية مختارة بالاسم ورقم الجواز ولا تشمل الخدمة المهن الأخرى – تأجير خدمات العمالة المنزلية: التعامل مع شركات استقدام تقدم خدمات مساند: 4 أنواع لاستقدام العمالة - المواطن
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