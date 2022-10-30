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تحسينات إعداد الكاميرا المطورة

مستشعر جديد أبرز تسريبات سلسلة vivo X90

2022-10-30 الساعة 2:02
مستشعر جديد أبرز تسريبات سلسلة vivo X90

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من vivo تفاصيل جديدة عن سلسلة vivo X90 التي تأتي بمستشعر جديد لكاميرا portrait، ويهدف المستشعر الجديد إلى جلب تحسينات في إعدادات الكاميرا المطورة بالتعاون مع Zeiss.

سلسلة X90، وفقًا للتسريبات، تأتي بمستشعر رئيس بحجم 1 إنش، ومن المتوقع أن يكون المستشعر المستخدم هو IMX989، المدعَم برقاقة vivo V2 ISP الجديدة من الشركة، والتي تتضمن معالج الصور ISP مع خوارزمية ترتكز على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتأتي كاميرا telephoto في الإصدارات الجديدة مع مستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/2، وحجم بيكسل 0.7µm، الذي يدعم تقنية دمج البيكسل 4 في 1، مع 3 مراحل من التعريض وHDR، وعدسات TBD. وفق موقع التقنية بلا حدود

كاميرا portrait

وتتضمن سلسلة vivo X90 كاميرا portrait على غرار سلسلة X80، إلا أن الإصدارات الجديدة تأتي بترقية إلى مستشعر IMX758 بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/2.51، والذي ينطلق بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن سلسلة vivo X90.

من جانب آخر تدعم vivo سلسلة X90 بتقنية Dolby Vision، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة في حدث يعقد في ديسمبر المقبل.

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