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يتجاهل القيم والعادات القصيمية الأصيلة

مسلسل مرزوقة لا يمثل المرأة القصيمية

2022-10-26 الساعة 3:38
مسلسل مرزوقة لا يمثل المرأة القصيمية
المواطن - الرياض

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أكد العديد من متابعي تويتر أن مسلسل مرزوقة لا يمثل المرأة القصيمية ولا يعبر عنها حيث حاول تجسيدها بصورة غير مطابقة للواقع بحسب قولهم.

تراث القصيم

وقالت خبيرة الأمن الفكري الدكتورة فهدة العريفي: مسلسل مرزوقة يصور المرأة القصيمية انتهازية تهوى الاستعراض والبحث عن الرجال لاستغلالهم ونهب ثرواتهم !! ويظهر الرجل القصيمي بصورة سيئة.

وتابعت:” لا أعلم ما الهدف منه خاصة والمسلسل لا يحوي أي ترفيه ولا متعة ولا رسالة وبه مبالغة فجة منطقة القصيم تزخر بأهل الأدب والشعر والعلم والثقافة ومن الجنسين”.

اللهجة غير

وتفاعل معها العديد من المغردين الذين أكدوا على نفس المعنى حيث قالت هدى السحيباني: “أصلًا حتى اللهجة بعيدة كل البعد عن لهجتنا، ومصورين إن اللي ساكنين بالقصيم ناس بدائيين ما يدرون أن القصمان هم أهل التطور والعلم والسنع والحكمة”.

مسلسل يهدم

بدوره قال خالد بن موهف الرويس:” مسلسل يهدم ما تبنيه الأسر من قيم ومبادئ وتربية صالحة لأبنائها ويغرس فيهم القدوات السيئة”، وتابع: “أيضًا المسلسل يعلم النساء على صيد الرجال في الأماكن العامة (مطاعم، مقاهٍ، اجتماعات العلم … ) وكيف تبحث عن رجال الأعمال عبر وسائل التواصل “.

أهل القيم

فيما قالت مغردة من خارج المنطقة: “أنا ما أعرف مسلسل مرزوقة!! ولست من أهل القصيم ولكن أعرف أهل القصيم والنعم، أهل قيم وأصول عريقة، وكلنا مسؤولون عن الذود عن نسائهم ورجالهم ونحن شهداء الله في أرضه، اللهم احفظ لنا أمننا وقيمنا وعقيدتنا، نحن محسودون من أعداء القيم والاستقرار ممن يتلبسون بلباسنا ولهجتنا وهم بيننا”.

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  • سعدالحربي

    مسلسل مرزوقه ( وشخصية مرزوقه بالأخص) تافه لا يحمل اي هدف تربوي او ترفيهي !!!
    وكل الموضوع يدعو الى خروج مزيد من المؤهلات للخروج من مبادئ المحافظه وكشف الحجاب ثم التضاهر بالتقدم من خلال الانحلال !.

    اذا كان رب البيت بالدف ضاربا ، فشيمة اهل البيت الرقص .
    القناة سعوديه والداعم سعودي والمتنفذين متفرجين !! ❗️ماذا ننتظر ❓

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