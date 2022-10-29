Icon

السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر Icon أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية Icon لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة Icon تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700  ألف مسافر Icon محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع Icon السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية Icon الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223 Icon مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح  Icon الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية Icon مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وقعت بين شابين

مشاجرة صامتة في مترو اليابان

2022-10-29 الساعة 2:21
مشاجرة صامتة في مترو اليابان
المواطن – الرياض

مواضيع ذات علاقة

تداول مواطنون عبر تويتر مقطع فيديو من اليابان لشابين يتشاجران في أحد عربات المترو بدون كلام وسط تبادل اللكمات والركلات الشديدة فيما حاول باقي الركاب الفصل بينهما وحضرت قوات الشرطة عند توقف القطار بأقرب محطة.

بدون كلام

نشر المغرد المعروف إياد الحمود لقطات متداولة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال إنها أكثر مقطع متداول في اليابان حاليًا لشابين تشاجرا داخل المترو.

وأضاف إياد الحمود أن المشاجرة كانت على الصامت حتى لا يزعجوا الركاب.

حدث نادر

تابع الحمود قائلًا إن حدوث أمر كهذا يُعد شبه معدوم لذلك تم تداول المقطع بشكل كبير ونال قرابة 3 ملايين مشاهدة و56,000 إعجاب حتى الآن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طائرات درون لأعمال المسوحات بمحمية الإمام سعود
السعودية اليوم

طائرات درون لأعمال المسوحات بمحمية الإمام سعود

السعودية اليوم
سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11405 نقاط
السوق

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11405 نقاط

السوق
في اليوم العالمي للمعلم : فضلكم لا...
السعودية اليوم

في اليوم العالمي للمعلم : فضلكم لا...

السعودية اليوم
سعودي يسير على قدميه إلى مونديال قطر
السعودية اليوم

سعودي يسير على قدميه إلى مونديال قطر

السعودية اليوم
الطاير يروي موقفًا مع مشرفه على الدكتوراه...
السعودية اليوم

الطاير يروي موقفًا مع مشرفه على الدكتوراه...

السعودية اليوم
3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات
تكنولوجيا

3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات

تكنولوجيا
أجواء مستقرة على معظم أنحاء المملكة
السعودية اليوم

أجواء مستقرة على معظم أنحاء المملكة

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه