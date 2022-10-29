مشاجرة صامتة في مترو اليابان

تداول مواطنون عبر تويتر مقطع فيديو من اليابان لشابين يتشاجران في أحد عربات المترو بدون كلام وسط تبادل اللكمات والركلات الشديدة فيما حاول باقي الركاب الفصل بينهما وحضرت قوات الشرطة عند توقف القطار بأقرب محطة.

هذا أكثر مقطع متداول في اليابان حالياً لشابين تشاجرا داخل المترو، المشاجرة كانت على الصامت حتى لا يزعجوا الركاب. حدوث أمر كهذا يُعد شبه معدوم لذلك تم تداول المقطع بشكل كبير ونال قرابة 3 ملايين مشاهدة و 56,000 إعجاب حتى الآن.pic.twitter.com/ivOq1xsMcL — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 28, 2022

بدون كلام

نشر المغرد المعروف إياد الحمود لقطات متداولة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال إنها أكثر مقطع متداول في اليابان حاليًا لشابين تشاجرا داخل المترو.

وأضاف إياد الحمود أن المشاجرة كانت على الصامت حتى لا يزعجوا الركاب.

حدث نادر

تابع الحمود قائلًا إن حدوث أمر كهذا يُعد شبه معدوم لذلك تم تداول المقطع بشكل كبير ونال قرابة 3 ملايين مشاهدة و56,000 إعجاب حتى الآن.