مشاركة معلومات حساسة تطيح بوزيرة الداخلية البريطانية

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برفمان استقالتها من منصبها ما يزيد من المتاعب التي تواجهها حكومة ليز تراس. ولم يتضح على الفور سبب استقالة الوزيرة التي تنحدر من أصول هندية إلا أن قناة العربية أفادت أن استقالة وزيرة داخلية بريطانيا جاءت بسبب مشاركة معلومات حساسة عبر هاتفها الخاص. وفي وقت لاحق قالت وزيرة داخلية بريطانيا المستقيلة إنها أرسلت رسالة رسمية من بريدها الشخصي وهذا مخالف للقواعد. شعبية ليز تراس وتراجعت شعبية رئيسة الوزراء البريطانية بشكل كبير وسط مطالبات باستقالة الحكومة بعد التراجع المذل عن برنامجها الاقتصادي. وأفاد استطلاع لمعهد “يوغوف” الثلاثاء بأنّ بريطانيًا واحدًا من كل عشرة لديه رأي إيجابي بشأن رئيسة الحكومة. وترتفع هذه النسبة إلى 20 في المئة فقط بين ناخبي حزب المحافظين. كذلك، رأى 55 في المئة من أعضاء هذا الحزب أنّ ليز تراس يجب أن تستقيل، فيما قال 38 في المئة إنّهم يريدونها أن تبقى في منصبها. وأعرب الثلث عن رغبتهم في عودة بوريس جونسون إلى السلطة. ارتفاع التضخم وخلال الأسابيع الستة الأولى من عمر الحكومة البريطانية شهدت البلاد موجات من الانتقادات الشديدة للحكومة ومطالبتها بالرحيل خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 10,1% في سبتمبر الماضي وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًا.