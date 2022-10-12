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وسط خشوع المصلين

مشاهد روحانية لصلاة الفجر بالحرم المكي

2022-10-12 الساعة 8:11
مشاهد روحانية لصلاة الفجر بالحرم المكي
المواطن - الرياض

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أتت حشود هائلة إلى الحرم المكي، لأداء صلاة فجر اليوم الأربعاء، وسط أجواء مليئة بالطمأنينة والخشوع.

مشاهد بديعة

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مشاهد من صلاة الفجر بالحرم المكي، وظهر زوار بيت الله الحرام مصطفين لأداء الصلاة وسط أجواء إيمانية وروحانية بديعة.
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