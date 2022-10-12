مشاهد روحانية لصلاة الفجر بالحرم المكي

فيديو | مشاهد إيمانية لصلاة فجر اليوم من الحرم المكي #الإخبارية pic.twitter.com/M5Y69Em90o — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022

مشاهد بديعة

أتت حشود هائلة إلى الحرم المكي، لأداء صلاة فجر اليوم الأربعاء، وسط أجواء مليئة بالطمأنينة والخشوع.ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مشاهد من صلاة الفجر بالحرم المكي، وظهر زوار بيت الله الحرام مصطفين لأداء الصلاة وسط أجواء إيمانية وروحانية بديعة.