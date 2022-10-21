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مقصد العائلات في نهاية الأسبوع

مشاهد ساحرة على كورنيش بيش

2022-10-21 الساعة 6:05
مشاهد ساحرة على كورنيش بيش
المواطن - واس

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يشهد كورنيش بيش، الذي يمتد على الشاطئ الشمالي لبحر بيش بطول ” 1.7″ كيلومتراً، هذه الأيام خاصة مع نهاية كل أسبوع كثافة وتزايد وأعداد المتنزهين من أهالي المنطقة وخارجها وكذلك العاملين بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الواقعة على مقربة من الشاطئ.

 

كورنيش بيش

ويعد الكورنيش مصدر جذب لكثير من العائلات التي يستهويها الشاطئ، نظراً لروعة تصميمه وشكله والخدمات السياحية والترفيهية المقدمة فيه، شملت الساحات والمسطحات الخضراء والملاعب الرياضية والجلسات الشبابية والجلسات المخصصة للعائلات والخدمات المساندة الأخرى التي توفر احتياجات مرتادي الشاطئ من تلك المواد والخدمات، مما يؤكد أهميته كواحد من أفضل المواقع السياحية في جازان، التي تمنح زائره الراحة والمتعة لقضاء أفضل الأوقات.

 

الكثبان الرملية

ومما يزيد من متعة وجمال كورنيش شاطئ بحر بيش الكثبان الرملية ذات اللون الذهبي التي يتخذها زوار الشاطئ مكاناً لجلسات السمر والشواء وتناول العشاء خاصة في فترات الإجازات ومنتصف الشهر حيث سطوع نور القمر على جبين تلك الرمال، في صورة جمالية لا يستطيع وصف جمالها إلا من يزور كورنيش وكثبان شاطئ بيش الرملية الساحرة.

كورنيش شاطئ محافظة بيش

 

أعمال أرامكو السعودية

ورصدت وكالة الأنباء السعودية مدى الإقبال على الشاطئ وما نفذ به من أعمال شركة أرامكو السعودية التي تشرف عليها بلدية محافظة بيش لخدمة أهالي المنطقة وزوارها ومنسوبي مصفاة جازان ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وتتكامل الخدمات المقدمة للزوار من خلال قيام حرس الحدود انطلاقاً من مقره بالشاطئ بأعمال المراقبة حرصاً على سلامة مرتادي شاطئ بيش السياحي، ومرفأ خاص بالصيادين من أبناء المحافظة إلى جانب ممشى وممرات وزعت على جنباتها الأشجار والورود الطبيعية؛ مما جعل من الشاطئ تحفة جمالية تمنح الزوار الراحة والمتعة وقضاء أفضل الأوقات.

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