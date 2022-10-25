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وسط أجواء إيمانية وروحانية

مشاهد من صلاة الكسوف في الحرمين الشريفين

2022-10-25 الساعة 2:42
مشاهد من صلاة الكسوف في الحرمين الشريفين
المواطن - الرياض

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أدت جموع المصلين في الحرمين الشريفين، صلاة كسوف الشمس، اقتداءً بسنة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم.

ووثق مقطع فيديو عبر حساب قناة إذاعة القرآن الكريم جانبًا من صلاة الكسوف في المسجد الحرام، في أجواء إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعة متضرعة لبارئها وتتوسل إليه، وترجو مغفرته وعفوه ورضاه.

 

وقد أمّ المصلين في المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة، بينما أم المصلين بالمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي.

وتشهد سماء المملكة كسوفًا للشمس، في مختلف مناطق المملكة دون استثناء وبنسب تُعتبر جيدة ما بين 20%-40% بحسب المنطقة.

ما هو الكسوف؟

ويُشار إلى أن الكسوف عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة في الفضاء؛ ومن ثم يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول للأرض، حيث تختلف المسافة بين القمر والأرض خلال الشهر؛ لأن مدار القمر بيضاوي الشكل وليس دائريًّا، وعند الكسوف الكلي يتطابق الحجم الظاهري للقمر مع مثيله للشمس، بينما عند الكسوف الحلقي يظهر القمر أصغر حجمًا من الشمس وتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

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