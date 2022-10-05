مشجع لـ الأهلي غاضب

ملخص تعادل الأهلي وجدة:

أبدى أحد مشجعي الأهلي غضبه من أداء الفريق أمام نادي جدة، في المباراة التي انتهت مساء اليوم الأربعاء في دوري يلو بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة السادسة.والتقطت عدسة كاميرا “القنوات الرياضية” أحد مشجعي الراقي وهو يشرح سبب غضبه من تحركات لاعبي فريقه، في المباراة التي لم يكن الراقي موفقًا في استغلال الفرص التي سنحت له. موسيماني كان اختار تشكيلة مكونة من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، باستوس، فهد الحمد، علي مجرشي، عبدالباسط هندي، هشام فايق، فرانك كوم، زياد الجهني، سلمان المؤشر، عبدالله المقرن، هيثم عسيري”.ونجح هيثم عسيري في إحراز الهدف الأول لـ الراقي بالدقيقة الـ26 من تصويبة مخادعة لحارس جدة. وأهدر اللاعب زياد الجهني فرصة إضافة الهدف الثاني ليُبدي المدرب الجنوب إفريقي موسيماني حسرته. وفي الشوط الثاني من عمر المباراة سجل اللاعب البراء باعظيم هدف التعادل لـ جدة بالدقيقة الـ59. وأهدر اللاعب الكاميروني فرانك كوم فرصة إحراز الهدف الثاني عبر ضربة رأسية لم تكن متقنة.