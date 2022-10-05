مشجع لـ الأهلي غاضب

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والتقطت عدسة كاميرا “القنوات الرياضية” أحد مشجعي الراقي وهو يشرح سبب غضبه من تحركات لاعبي فريقه، في المباراة التي لم يكن الراقي موفقًا في استغلال الفرص التي سنحت له. موسيماني كان اختار تشكيلة مكونة من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، باستوس، فهد الحمد، علي مجرشي، عبدالباسط هندي، هشام فايق، فرانك كوم، زياد الجهني، سلمان المؤشر، عبدالله المقرن، هيثم عسيري”.
مشجع أهلاوي غاضب من تحركات اللاعبين#جدة_الأهلي#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/oYGh4Otjxp— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 5, 2022