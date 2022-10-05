مشروع المشرقية تأخر في التسليم وسوء تنفيذ

شكا متضررو مشروع المشرقية في الرياض التابع للإسكان من تأخر إنجاز المشروع وسوء التنفيذ، مؤكدين أنهم رفعوا شكواهم للجهات المعنية ولكن لا جديد.
شكاوى:
وطالب الشاكون معرفة نسب إنجاز المشروع وما هي الخدمات الجاهزة والشبه جاهزة بالحي وكذلك تقارير مفصلة عن الفلل تزود للملاك، وهل تم حل المشكلات التي تقدم بها الملاك أم لا وأيضًا خطة واضحة بموعد مؤكد للتسليم.
ونشر البعض لقطات تبين سوء تنفيذ الوحدات بالمشروع، متعجبين من أن هذه التصاميم لا تمت للعصرية بصلة، ورأى بعضهم أن الأموال والأقساط التي تم دفعها ذهبت سدى بلا طائل أو جدوى في مشروع سيء، بحسب وصفهم.
معلومات عن المشروع:
ورصدت “المواطن” على موقع الوطنية للإسكان العديد من المعلومات عن المشروع، حيث يصفه الموقع الرسمي أن مشروع المشرقية يقدم وعدًا لقاطنيه بتوفير حياة سعيدة تشرق فيها أحلامهم وطموحاتهم ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات، متسمة بطابع عصري وجذاب، فضلاً عن تميزها في تلبية كافة الأذواق والرغبات وتفردها في الاستجابة لتطلعات الباحثين عن أسلوب حياة عصري.
كما تتيح للمواطن حرية اختيار التصاميم وموقع البناء بما يلبي مختلف الأذواق والرغبات، فيما يقع المشروع شرق العاصمة الرياض على مساحة 3.25 مليون م وأكثر من 3700 وحدة سكنية.
خالد
اجل وين وزارة الاسكان اللي قالوا ثقوا فيهم دام شغلهم كذا اجل الواحد يشتري من فلل الكراتين ارحم له من هالمهزله
سعد
المشروع قدم المواطن جميع سبل النجاح من دفع مبالغ تطلوبر للبنيه التحتيه والخدمات وغيره والنتيجه تهميش للعميل وخدمه مابعد البيع ضعيفه وتكاد تكون معدومه
لا نسب انجاز موضحه للخدمات ولا للبنيه التحتيه
مواطن ينتظر سكن.
شركات تحتاج الى نزاهه ومكافحه الفساد.
المفترض وزارة الاسكان اذا همها المواطن انها تجيب شركات صينيه وكوريه .
دقه في الانجاز و خبرة في البناء و جوده في العمل.
هذي الشركات فقدت ثقة المواطن. والاجار ارحم بكثير.
محمد الغيلان
حسبي الله ونعم الوكيل
ناصر خالد
للاسف بدات الاحلام تتبخر بعد وعود المزيفه من مدير المشروع السابق وبعدها تم حذف حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما يتعلق بالمشروع لانه لم يفي بالوعود
عبدالله
إلى متى يا وزارة الاسكان همكم نسب التملك لا جودة التملك
في الحديث الشريف
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
طبقووووو يامسؤولين وراعو الامانة
أبو ديم العتيبي
وعود دون وفاء !!
الغاء السور اللي أصلاً المستفيد دافع حقه ، وتأخير في الإستلام ، ومنع زيارات المستفيدين ، ناهيك عن التغيير في بعض التصاميم بعد توقيع العقود ، قيمة تطوير الارض دفعها المستفيد ، والان يطالبون بمبالغ إضافية بحجة ارتفاع اسعار المواد ” !!!!