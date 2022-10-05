مشروع المشرقية تأخر في التسليم وسوء تنفيذ

شكاوى:

معلومات عن المشروع:

المواطن

شكا متضررو مشروع المشرقية في الرياض التابع للإسكان من تأخر إنجاز المشروع وسوء التنفيذ، مؤكدين أنهم رفعوا شكواهم للجهات المعنية ولكن لا جديد.وطالب الشاكون معرفة نسب إنجاز المشروع وما هي الخدمات الجاهزة والشبه جاهزة بالحي وكذلك تقارير مفصلة عن الفلل تزود للملاك، وهل تم حل المشكلات التي تقدم بها الملاك أم لا وأيضًا خطة واضحة بموعد مؤكد للتسليم.ونشر البعض لقطات تبين سوء تنفيذ الوحدات بالمشروع، متعجبين من أن هذه التصاميم لا تمت للعصرية بصلة، ورأى بعضهم أن الأموال والأقساط التي تم دفعها ذهبت سدى بلا طائل أو جدوى في مشروع سيء، بحسب وصفهم.ورصدت “” على موقع الوطنية للإسكان العديد من المعلومات عن المشروع، حيث يصفه الموقع الرسمي أن مشروع المشرقية يقدم وعدًا لقاطنيه بتوفير حياة سعيدة تشرق فيها أحلامهم وطموحاتهم ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات، متسمة بطابع عصري وجذاب، فضلاً عن تميزها في تلبية كافة الأذواق والرغبات وتفردها في الاستجابة لتطلعات الباحثين عن أسلوب حياة عصري. كما تتيح للمواطن حرية اختيار التصاميم وموقع البناء بما يلبي مختلف الأذواق والرغبات، فيما يقع المشروع شرق العاصمة الرياض على مساحة 3.25 مليون م وأكثر من 3700 وحدة سكنية.