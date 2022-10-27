مشروع يربط بوابة الدرعية بجامعة الملك سعود

تحت رعاية #خادم_الحرمين_الشريفين.. تنطلق غداً منافسات #دورة_الألعاب_السعودية 2022 في العاصمة الرياض وتستمر حتى 7 نوفمبر.



#صحيفة_المواطن



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