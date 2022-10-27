مشروع يربط بوابة الدرعية بجامعة الملك سعود

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أعلن الرئيس التنفيذي لبوابة الدرعية جيري إنزيريلو، عن مشروع سياحي جديد.
وقال رئيس بوابة الدرعية: سنقوم بربط بوابة الدرعية بجامعة الملك سعود، ونعمل على تنفيذ بوليفارد يربط الدرعية القديمة بالدرعية الجديدة بطول 1.9 كم على غرار الشانزلزيه ولكن بطابع الدرعية الأصيل.