مشعوذ يخنق طفلة ويصيبها بالشلل

المشعوذ كان يخنقها فأصيبت بإعاقة…

استشاري مخ وأعصاب تروي مأساة طفلة على يد "مشعوذ" بسبب معتقدات أهلها في "الجن والمس" ورفضهم العلاج الطبي لمرض الصرع @EEGroup07@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KegU4SYkTg — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 11, 2022

جرائم المشعوذين:

بداية المأساة:

كشفت استشاري مخ وأعصاب عن مأساة طفلة على يد مشعوذ بسبب معتقدات أهلها في الجن والمس ورفضهم العلاج الطبي لمرض الصرع.وقالت استشاري المخ والأعصاب، في تصريح لبرنامج “يا هلا” الذي يذاع على فضائية “روتانا خليجية”، اليوم الاثنين: إن المواطنين في المملكة عانوا كثيرًا من المشعوذين الذين تسببوا في إصابة العديد بأمراض بزعم العلاج.واستشهدت استشاري المخ والأعصاب بواقعة تعود لما قبل عام 2010 لطفلة عمرها 8 سنوات، تعرضت لشلل بسبب مشعوذ قام بخنقها ومنع الأوكسجين من الوصول للمخ مما تسبب في إصابتها بالشلل. وأفادت بأن البنت فقدت النطق والحركة بسبب طول فترة الإغماء، مؤكدة أن هذه الواقعة حدثت في مدينة الرياض التي تعد مدينة حضارية.