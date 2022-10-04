مشهد عجيب في سماء المملكة

سبحان الله

هكذا امتد ظل السحابة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق! pic.twitter.com/qibsjkbgXx — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 3, 2022

امتداد عجيب

وثق مقطع فيديو متداول، امتدادًا فريدًا لانعكاس الظل لسحابة ركامية من أقصى نقطة في الغرب إلى أقصى نقطة في الشرق في إحدى مناطق المملكة.وظهر في الفيديو، الامتداد العجيب لانعكاس الظل لسحابة ركامية من أقصى نقطة في الغرب إلى أقصى نقطة في الشرق. وحسب ما ذكره مركز طقس العرب، أنه يُعتقد أن المشهد ملتقط في إحدى المناطق الغربية أو الجنوبية الغربية من المملكة، كونها الوحيدة التي تتأثر بنشاط السحب الركامية في مثل هذا الوقت من العام.