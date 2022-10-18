مشهد مثير لأغنام تصعد على الأشجار

كأنها تماثيل

بث سائح مصري مقطع فيديو يرصد مشهدًا مثيرًا على أحد الطرق في المغرب.وأظهر الفيديو، وجود عدد من الأغنام تقف فوق الشجر في مشهد مثير وكأنها تماثيل. وقال ناشر الفيديو: إن هذا الأمر يعتبر طبيعيًّا في المغرب، لكن السكان يزيلون العقبات للأغنام للصعود فوق الأشجار كي تشكل منظرًا سياحيًّا رائعًا.