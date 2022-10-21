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استأصلت الثدي

مصابة بـ السرطان: سأبتسم حتى آخر يوم بعمري

2022-10-21 الساعة 10:46
مصابة بـ السرطان: سأبتسم حتى آخر يوم بعمري
المواطن-الرياض

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أكدت مصابة بـ السرطان، هنوف الطويان، أنها ستظل مبتسمة حتى آخر يوم في عمرها، حيث تحارب المرض منذ عام 2019، بالمرحلة الرابعة، واستأصلت الثدي ثم اتجه المرض إلى الكبد، بعد العلاج الكيماوي.

وقالت الطويان خلال لقائها بقناة الإخبارية: “أصبت بالسرطان في الثدي وتم استئصاله، تم اتجه إلى الكبد، والآن يوجد اشتباه في إصابة الطرف الثاني من الثدي”.

حالة نفسية صعبة 

وأشارت إلى أنها فور استئصال الطرف الأول من ثديها، مرت بحالة نفسية صعبة، ولكنها تجاوزت ذلك رغم طول الوقت، لافتة إلى أنها قامت بحلق شعرها بمجرد أن رأته يتساقط، قائلة: لما شفت شعري يطيح أخدت المكينة وحلقته، وتأثرت نفسيًا بعد عملية استئصال الثدي لأن الثدي بالنسبة للأنثى علامة من علامات جمالها والحمد لله تخطيت مرحلة الحزن”.

المناطق الأكثر إصابة:

وفي وقت سابق، كشف الأستاذ المساعد في علم الوبائيات والإحصاء الحيوي، إبراهيم الجعفري، أن مناطق الشرقية والرياض ومكة المكرمة، هي الأعلى في معدل الإصابة بسرطان الثدي بالمملكة.

وأضاف الجعفري في تغريدة له عبر تويتر، أنه من خلال دراساتنا السابقة المنشورة في مجلات محكمة عن سرطان الثدي في المملكة، فإن مناطق جازان والباحة وعسير، هي أقل مناطق المملكة تأثرًا بسرطان الثدي

وأشار إلى أن متوسط معدل الإصابة بسرطان الثدي في منطقة عسير مثلًا، يبلغ (٧.٣) لكل (١٠٠) ألف من النساء، وأن منطقة جازان من المناطق الفريدة بالمملكة لأنها تعتبر من أقل المناطق في معدلات وقوع الأمراض السرطانية باستثناء سرطان الفم فقط.

ونوه بأنه توجد عوامل حماية فريدة في منطقة جازان من الأمراض السرطانية، تحتاج إلى دراسة مكثفة من الباحثين، فيما كان متوسط معدل الإصابة بسرطان البروستات في منطقة عسير، يبلغ (٣.٩) لكل (١٠٠) ألف من الرجال.

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