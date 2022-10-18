مصري يحول سيارته القديمة للعمل بالكهرباء

تمكن فني سيارات مصري من تحويل سيارته القديمة، التي يزيد عمرها عن سبعة وثلاثين عامًا وتعمل بالبنزين، إلى سيارة كهربائية لتوفير أسعار الوقود، واللجوء إلى وسيلة مواصلات صديقة أكثر للبيئة. وقال علي السعيد: إنه اشترى سيارته منذ عامين تقريبًا بمبلغ 510 دولارات، وهي إنتاج 1985، لكنه لم يستطع تحمل تكلفة البنزين المتزايدة لفترة طويلة. ارتفاع أسعار الوقود واعتبر علي السعيد أن السيارات التي تعمل بالبنزين تسهم في تلوث المحيط من خلال ما تطرحه من دخان في الجو، حيث قال: “كنت أزود سيارتي بالبنزين كل يومين، ومع ارتفاع أسعار الوقود صرت أدفع أضعاف المبلغ الذي كنت أخصصه لبنزين سيارتي”. يعشق السفر والرحلات وتابع علي السعيد: إن حبه للسفر والتنقل كان أكبر حافز له للتفكير جدًّا في تحويل سيارته إلى سيارة كهربائية، وفقًا لـ”سكاي نيوز”. وقد بلغت تكلفة البطارية الكهربائية ما يقرب ستة أضعاف السعر الأصلي للسيارة لكن السعيد يعتقد أن الأمر كان يستحق الاستثمار. ويشار إلى أن شحن بطارية السيارة للسير مسافة مائة كيلومترًا يكلف المعلم المصري الآن نصف دولار فقط، حيث يقوم بشحنها مرة واحدة في الأسبوع.