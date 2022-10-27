مصر ترفع الفائدة 200 نقطة

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماع استثنائي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة.

الإقراض والإيداع

وذكر المركزي، في بيان، إنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.

وأضاف البيان: كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75%.

معدلات التضخم

واجتمعت لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، بعد اجتماعها السابق في 22 سبتمبر الماضي، حيث تناقش اللجنة تطورات أهم القضايا التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمعدلات التضخم، وذلك من خلال تقرير معد بعناية، يقدمه رئيس قطاع السياسة النقدية.

ويلتزم البنك المركزي المصري بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم من خلال معدلات سعر الفائدة والأدوات النقدية الأخرى، الأمر الذي يساهم في بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي المصري.