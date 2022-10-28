مصر تشيع بهاء طاهر

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شيعت جموع غفيرة الروائي المصري الراحل بهاء طاهر، بعد صلاة الجمعة اليوم من مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر.
وشهدت مراسم التشييع حضورًا واسعًا من الفنانين والكتاب والمثقفين على رأسهم وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وأفراد أسرته وبناته، وكان من بين الحضور الفنان خالد النبوي، والكاتب عبدالله السناوي.
وأشاد العديد من الفنانين والمختصين والمثقفين في مصر بتجربة الروائي الراحل حيث قال حسين مهران: “بهاء طاهر- الله يرحمه- كان واحد من العظماء القلائل اللي باقيين من جيل الستينات، وكان ناقد أدبي ومترجم كمان مش بس أديب، أرشح من أعماله (جنب واحة الغروب) قالت ضحى- الحب في المنفى- خالتي صفية والدير- شرق النخيل- في مديح الرواية”.
أما الفنان خالد النبوي فقال: “هتوحشني قوي يا أستاذ بهاء، أين هي براءة العمر الأول، عندما كانت الأشياء سهلة وبسيطة، وطمأنينة النفس تأتي دون تعب ولا تعقيد؟”.
يذكر أن بهاء طاهر من مواليد محافظة الجيزة في 1935، حصل على العديد من الجوائز، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1998، وحصل على جائزة جوزيبي إكيربي الإيطالية سنة 2000 عن “خالتي صفية والدير”، كما حصل على الجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته “واحة الغروب”.