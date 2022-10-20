مصر تعيد اكتشاف الرمال السوداء بعد عقود

بعد عقود من عدم الاستغلال، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشروع مجمع مصانع للرمال السوداء، بمدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ شمال العاصمة.

دعم الدولة

وأكد السيسي أن مشروع الرمال السوداء يعد “رسالة” للقطاع الخاص تؤكد «دعم الدولة ورغبتها في مشاركته في الاستثمار”.

وأشار إلى أن استخراج الرمال السوداء يستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي يستلزم إقامة عدد كبير من المصانع، توفيراً للوقت وسعياً لزيادة في الإنتاج.

ولفت إلى أن هذا المشروع طال انتظاره؛ حيث تعود فكرته إلى نحو 5 سنوات مضت”، موضحًا أن دراسات الجدوى استغرقت 3 سنوات.

اكتشاف منذ عقود

وأضاف أن “الرمال السوداء اكتشفت قبل أكثر من 90 سنة، وكانت هناك فرصة للاستفادة منها طوال الخمسين عاماً الماضية؛ لكن لم تتخذ الإجراءات التنفيذية.

ماهية الرمال السوداء

ويهدف المشروع إلى استخلاص المعادن الثقيلة من هذه الرمال السوداء، وتسويقها محليًا وخارجيًا، إذ تعد الرمال السوداء، رواسب شاطئية تأتي من منابع النيل، وسميت بهذا الاسم لاحتوائها على كثير من المعادن الثقيلة، ولذا يغلب عليها اللون الداكن.

استخدامات الرمال

وحسب تقديرات هيئة المواد النووية المصرية، تضم مصر 11 موقعًا تنتشر بها الرمال السوداء، إذ تدخل هذه الرمال في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والغواصات ومركبات الفضاء والأجهزة التعويضية، والأصباغ والورق والجلود والمستحضرات الطبية، والسيراميك والأدوات الصحية والزجاج.

وقال المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، المُنفذة للمشروع، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع مصنع الرمال بلغت 4 مليارات جنيه (203.3 ملايين دولار) شاملة الأعمال الهندسية والإنشائية والمعدات الخاصة والمساهمة في تصميم المشروع.