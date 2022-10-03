مصطفى زغبة: دخلت تاريخ دوري المحترفين

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"الحظ حالفني في الهدف، وسعيد لدخولي تاريخ الدوري"— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 3, 2022
مصطفى زغبة – لاعب نادي #ضمك
#SSC | #راوند_اب pic.twitter.com/h9ykmVPYRB