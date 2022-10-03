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بعد تسجيله لهدف ضد الطائي

مصطفى زغبة: دخلت تاريخ دوري المحترفين

2022-10-03 الساعة 11:46
مصطفى زغبة: دخلت تاريخ دوري المحترفين
المواطن - مروة نبيل

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أعرب حارس مرمى فريق ضمك، الجزائري مصطفى زغبة، عن سعادته بتسجيل هدف في شباك الطائي، موجهًا في الوقت ذاته الشكر لزملائه على مستواهم المميز.

مصطفى زغبة يعلق على هدفه:

ونجح مصطفى زغبة في تسجيل هدف ضمك الثاني أمام الطائي، بتسديدة من منطقة الجزاء لترتطم بالأرض وتهز الشباك، ليكون خامس حارس يسجل في دوري المحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).  
مصطفى زغبة
زغبة – المصدر @DAMAC_CLUB
وعلق مصطفى زغبة على هدفه، قائلًا: “الحمد لله، الحظ حالفني في الهدف، فحقيقة قصدت لعب الكرة للمهاجم، لكنها دخلت المرمى، ودخلت تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين”. وتابع: “سعيد للغاية بما فعلت، وأهدي الهدف لمحبي زغبة ونادي ضمك وعائلتي في الجزائر، وأشكر زملائي على الثلاث نقاط التي حققناها والمستوى المميز الذي قدموه داخل الملعب وهارد لك للطائي”.
دوري روشن السعودي
لاعبو ضمك مع زغبة – المصدر spl

الفوز على الطائي:

وتابع مصطفى زغبة تصريحاته لبرنامج “راوند اب” عبر قناة SSC، قائلًا: “سيطرنا على الكرة وكنا أفضل داخل الملعب، وحصدنا الثلاث نقاط بشكل مستحق، وهذا الفوز أهم من الهدف الذي سجلته”. واختتم حارس المرمى الجزائري حديثه قائلًا: “نحن نعمل بشكل كبير في كل مباراة نخوضها، والدوري لا يزال طويلًا، ونعد جماهير ضمك بأن القادم سيكون أجمل”.
ضمك
لاعبو ضمك – المصدر spl
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