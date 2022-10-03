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في خامس جولات دوري روشن

مصطفى زغبة يُنافس على أفضل هدف

2022-10-03 الساعة 8:30
مصطفى زغبة يُنافس على أفضل هدف
المواطن - مروة نبيل

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يُنافس حارس مرمى فريق ضمك، الجزائري مصطفى زغبة على جائزة أفضل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

مصطفى زغبة يسجل

وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف في الجولة الرابعة، وجاء هدف مصطفى زغبة في شباك الطائي بالمقدمة، حيث ساهم في فوز فريقه ضمك بثنائية دون رد.
مصطفى زغبة
مصطفى زغبة – المصدر spl
ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله نجم التعاون فهد الرشيدي أمام الهلال، وهدف نجم الشباب، البولندي غجيغوش كريتشوفياك في شباك الفيحاء.
دوري روشن السعودي
احتفال كريتشوفياك بالهدف – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 15 نقطة، ثم الهلال بـ12 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم النصر بـ10 نقاط، متساويًا مع ضمك. ويحتل الرائد المركز السابع برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 6 نقاط، يليه الاتفاق بـ5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الخليج، الوحدة وأبها، يليه الفيحاء بنقطتين، ثم العدالة بنقطة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون نقاط.
نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl
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