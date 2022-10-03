مصطفى زغبة يُنافس على أفضل هدف

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⭐️ كريتشوفياك— دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2022
⭐️ فهد الرشيدي
⭐️ مصطفى زغبة
👏 اختيارات الفريق الفني في #دوري_روشن_السعودي لـ أفضل 3 أهداف في الجولة الخامسة ⚽️ pic.twitter.com/cvU2LB0VGI