مصعب الجوير يحقق رقمًا مميزًا

ظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مصعب الجوير بشكل مميز خلال مباراة الاتفاق، ليحقق رقم مميز في دوري روشن السعودي.
رقم مميز لمصعب الجوير
وقام مصعب الجوير بـ7 تمريرات مفتاحية في مباراة الاتفاق ضد الهلال، وهو أكبر عدد من الفرص المصنوعة خلال لقاء واحد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وذلك وفقًا لشبكة “سوفاسكور” الذي منحته أعلى تقييم بـ8 درجات.
ولعب الاتفاق ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف.
الهلال يستعد للشباب
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراتهما المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.