Icon

محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
استقل مركبًا

مطاردة في البحر لزعيم كوريا الشمالية

2022-10-24 الساعة 2:32
مطاردة في البحر لزعيم كوريا الشمالية
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة مطاردة عدد كبير من الأشخاص العسكريين والمدنيين للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون للسلام عليه.

مطاردة الزعيم

وفي الفيديو يمكن رؤية زعيم كوريا الشمالية، وهو يستقل مركبًا في البحر، بينما يطارده عدد كبير من الأشخاص، وهو يطالبهم بالابتعاد والعودة إلى اليابسة من جديد.

نزل مطاردو زعيم كوريا الشمالية مياه البحر، وظلوا في ملاحقته، بينما ظهر كيم جونج أون وهو يبعد أيديهم عن المركب ويطالبهم بالابتعاد.

نزلوا البحر

وأظهر مقطع الفيديو، نزول مطاردي زعيم كوريا الشمالية مياه البحر حتى وصلت إلى أعناقهم، وظلوا في تحية كيم جونج أون وهو يرد لهم التحية أيضًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير العدل يقر الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
أخبار رئيسية

وزير العدل يقر الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

أخبار رئيسية
رصد 112 إعلانًا مخالفًا لـ98 شخصًا
السعودية اليوم

رصد 112 إعلانًا مخالفًا لـ98 شخصًا

السعودية اليوم
هل يطلق بوتين صواريخ يوم القيامة؟
العالم

هل يطلق بوتين صواريخ يوم القيامة؟

العالم
الجبير: المملكة لا تُسيس النفط
حصاد اليوم

الجبير: المملكة لا تُسيس النفط

حصاد اليوم
القبض على شخص لنقله 5 مخالفين في...
أخبار أمنية

القبض على شخص لنقله 5 مخالفين في...

أخبار أمنية
انطلاق مؤتمر الابتكار السنوي بالشرق الأوسط وإفريقيا
السعودية اليوم

انطلاق مؤتمر الابتكار السنوي بالشرق الأوسط وإفريقيا

السعودية اليوم
الشباب ينفرد بـ صدارة دوري روشن برباعية
الرياضة

الشباب ينفرد بـ صدارة دوري روشن برباعية

الرياضة
أوبك+ تعيد الاستقرار إلى سوق النفط 
تقارير

أوبك+ تعيد الاستقرار إلى سوق النفط 

تقارير

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه