مطاردة في البحر لزعيم كوريا الشمالية

انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة مطاردة عدد كبير من الأشخاص العسكريين والمدنيين للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون للسلام عليه.

مطاردة الزعيم

وفي الفيديو يمكن رؤية زعيم كوريا الشمالية، وهو يستقل مركبًا في البحر، بينما يطارده عدد كبير من الأشخاص، وهو يطالبهم بالابتعاد والعودة إلى اليابسة من جديد.

نزل مطاردو زعيم كوريا الشمالية مياه البحر، وظلوا في ملاحقته، بينما ظهر كيم جونج أون وهو يبعد أيديهم عن المركب ويطالبهم بالابتعاد.

نزلوا البحر

وأظهر مقطع الفيديو، نزول مطاردي زعيم كوريا الشمالية مياه البحر حتى وصلت إلى أعناقهم، وظلوا في تحية كيم جونج أون وهو يرد لهم التحية أيضًا.