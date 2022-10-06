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تجرد من إنسانيته

مطالبات بالقبض على فهد معذب القطط

2022-10-06 الساعة 5:33
مطالبات بالقبض على فهد معذب القطط
المواطن - الرياض

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طالب مغردون على موقع “تويتر”، الجهات الأمنية بالقبض على شخص يدعى فهد، حيث تجرد من إنسانيته وعذب قططًا بكل قسوة وشراسة.

فهد معذب القطط

ودشن المغردون وسمين بعنوان “القبض علي فهد مُعذب القطط” و”السايكو فهد”، مستنكرين تعذيبه للقطط في مقطع فيديو تم تداوله على موقع “تويتر”. وأعربت إحدى المغردات عن صدمتها مما رأته قائلة “أقسم بالله قشعر جسمي.. معقولة إحنا عايشين بين ناس مثل فهد”. وأضاف آخر: “مستحيل إنسان بكامل عقله يسوي ذلك، ما يفعل هذا إلا شخص مختل عقليًا للأسف”.

تجرد من الإنسانية

ولفت مغرد آخر: “الله لا يوفقك يا رب يتم القبض يا رب سجن مؤبد لعنه الله عليه”، وأضاف متابع “عندما يتجرد الإنسان من الإنسانية ويصير على هيئة وحش قاسي القلب أليست هذه روحاً خلقها الله بأي حق تقتل هذه الكائنات اللطيفة! وتزهق روحها ظلماً وعدواناً، تذكر الراحمون يرحمهم الله”. فيما ناشد مغردون آخرون الداخلية والجهات الأمنية القبض عليه والحكم عليه بأشد عقوبة، بسبب هذا الفعل الوحشي.
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