مطالبات بتسهيل شروط الإسكان التنموي

ناشد مواطنون تسهيل شروط الإسكان التنموي، للسماح بدخول فئات أخرى ضمن الفئات التي تحصل على وحدات سكنية، حيث يعد هذا المشروع من أبرز المشاريع التنموية ضمن رؤية 2030.

تسريع التسليم

وطالب الكثير من متابعي تويتر، بأن تنظر لهم الجهات المعنية وتقوم بالتسريع في تسليمهم الوحدات، فيما ناشد آخرون بتسهيل شروط مبادرة الإسكان التنموي.

وأوضح أحد المغردين أنه وقع بالفعل عقد السكن، لكن حتى الآن لم يستلم، حيث يأتي الرد بأنه لا يوجد هناك مكان مناسب، معربًا عن حزنه الشديد من الأمر خاصة مع ارتفاع الإيجار في بعض المناطق.

تسهيل الشروط

فيما أشار آخرون إلى أنهم يستحقون بالفعل هذه الوحدات لكن لا يدخلون في الشروط، الحالية فقال أحد المتابعين: “لماذا الإسكان التنموي يدعم المسجلين بالضمان فقط؟”.

وأكد أن هناك أرامل ومطلقات لا يوجد أحد يساندهن ولا يمتلكن وحدات خاصة، فضلًا عن رواتبهن القليلة، لذا ينبغي دخولهن في شروط الإسكان التنموي.

كما شكا أحد المغردين، قائلًا إنه يعاني من فقد البصر ومسجل في الضمان الاجتماعي، وينتظر هذه الوحدات منذ مدة.

الإسكان التنموي

وفي وقت سابق أكد برنامج سكني أن كافة شرائح المجتمع محل اهتمام البرنامج، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.