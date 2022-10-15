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حصل عليه شخص للاستثمار الوهمي

مطالبات بتشكيل لجنة للبحث عن المليار المفقود

2022-10-15 الساعة 1:58
مطالبات بتشكيل لجنة للبحث عن المليار المفقود
المواطن - الرياض

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اشتكى العديد من المواطنين من تعرضهم لعملية نصب واحتيال، بعد أن جمع أحد الأشخاص منهم مليار ريال لاستثمارها في إحدى المساهمات العقارية التي اكتشفوا لاحقًا أنها مساهمة وهمية.

المليار المفقود

وعبر موقع تويتر أطلق المغردون وسمًا بعنوان “المليار المفقود” مطالبين فيه بسرعة التحقيق والبحث في الأمر والقبض على الشخص المتورط في العملية بحسب ما تم تداوله على تويتر. وقال المتضررون: إن هذا المبلغ تم جمعه من ألف شخص أو أكثر من المواطنين البسطاء الذين وضعوا “تحويشة العمر” في هذا المشروع الوهمي واكتشفوا في النهاية أنهم وقعوا ضحية أحد المحتالين.

التغرير والخداع

وكتب أحد المغردين معلقًا في الوسم: “إن هذا الشخص يتمتع هو وأعوانه بأموال المواطنين الذين تم التغرير بهم وخداعهم وإيهامهم بالثراء، والآن أغلبهم مسجون بسبب الديون أو فقير ضيع تحويشة العمر”. وأضاف أن هذا الشخص يسكن أفخم القصور ويمتلك أفخم السيارات من الأموال التي نهبها من المواطنين”.

خطيئة كبيرة

وغرد شيبان العتيبي في الوسم بقوله: “النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل إثم وخطيئة لكن يزداد إثمه ويكون خسة وانحطاطًا إذا مارسه المحتال على أقاربه وذوي رحمه فلم يرعَ لهم قرابة ولا رحمًا ولا استحى منهم ولا خاف الله فيهم فهذا منتهى الخسة”.

أمر قبض

وأشار أحد المغردين إلى أن الشخص المتورط في العملية صدر بحقه أمر بالقبض عليه، لكن لم يتم تنفيذه حتى الآن على حد قوله.
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