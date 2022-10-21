مطالب بتعديل رواتب حراس الأمن

طالب مواطنون عبر حساب خدمة العملاء الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل الرواتب وخاصة رواتب حراس الأمن.

جاء ذلك بعد قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية.

حراس الأمن

أحد المواطنين كتب قائلًا: “اتمنى زيادة رواتب حراس الأمن؛ لأن أغلب رواتب حراس الأمن لا يعول أسرة وتتكالب عليه الديون”.

سلم الرواتب

وكتب مواطن آخر: “نحن حراس أمن بمستشفى وحتى الحين رواتبنا ٣٠٠٠ ريال؟”.

وسآل: متى يتم تعديل الرواتب ويوضع لنا سلم مثلنا مثل باقي الموظفين؟”.

ورد عليه مواطن آخر: “إذا صار شعرك أشقر”.

مشكلة الأجور

كتب صاحب عمل يطالب بحل مشكلة وقف منشأته قائلًا: “منشآتي حاليًا ملتزمة ١٠٠٪ في حماية الأجور ولكن لا تزال المنشأة موقوفة في مكتب العمل بسبب عدم الالتزام في حماية الأجور”.

قرار الوزير

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا باعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية، وتطبيقها على مؤسسات الحراسات الأمنية وشركاتها في القطاع الخاص؛ التي توظف حراس أمن بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الجهات الملزمة بوضع حراسة أمنية مدنية خاصة، وتوظف حراس أمن بشكل مباشر.