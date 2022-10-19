مطعم يكبل يد زبائنه قبل تقديم الطلبات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة نشرها مواطن قال إنه صورها في مقهى غريب الطراز بالمملكة. وبحسب الصورة التي لاقت رواجًا واسعًا، شوهدت يد الزبون وهي مكلبشة في زنزانة حيث يطلب المقهى من زبائنه الموافقة على تكبيل أيديهم قبل تقديم الطلبات لهم وهو ما أثار اندهاش متداولي الصورة.