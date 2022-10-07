معاقو الشرقية يعانون صعوبة التنقل

فيديو | ٩٧ ألف معاق في المنطقة الشرقية أغلبهم يعانون صعوبة التنقل #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/MAO4qLnNRj — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 7, 2022

كشف تقرير رصدته قناة الإخبارية، معاناة ذوي الإعاقة الحركية، في صعوبة التنقل، حيث إن 97 ألف معاق في المنطقة الشرقية يعاني أغلبهم من صعوبة التنقل؛ لعدم توفر سيارات أجرة وحافلات مزودة برافعة كهربائية تساعدهم على الركوب وإتمام رحلاتهم العلاجية والاجتماعية.وقال أحد الأشخاص من ذوي الهمم: إنه يجد صعوبة كبيرة حتى يجد سيارة يركبها وينتظر بالساعات دون جدوى ومع موجود سيارة تكون غير مهيأة. كما قالت إحدى المواطنات من ذوي الهمم: إن هناك صعوبة في تطبيقات النقل، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف قبل فترة أثر بها حيث رفض صاحب المركبة نقلها في السيارة. كما تحدث آخر عن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة والتي صدرت عام 2019، ونصت في أحد بنودها على إلزام المنشآت بتوفير 2% من إجمالي عدد سياراتها لتكون مناسبة مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومع ذلك فإن هذا البند غير مطبق بشكل كافٍ.