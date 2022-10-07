معاقو الشرقية يعانون صعوبة التنقل

مقيمة أمريكية: السعودية آمنة أكثر من بلادي الغيص: قرار أوبك+ استباقي ومدروس رفحاء تنقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق بدء صرف بدل التعيين للمعلمين والمعلمات بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 نيوم تطور سكة The Spine الحديدية
وقال أحد الأشخاص من ذوي الهمم: إنه يجد صعوبة كبيرة حتى يجد سيارة يركبها وينتظر بالساعات دون جدوى ومع موجود سيارة تكون غير مهيأة. كما قالت إحدى المواطنات من ذوي الهمم: إن هناك صعوبة في تطبيقات النقل، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف قبل فترة أثر بها حيث رفض صاحب المركبة نقلها في السيارة. كما تحدث آخر عن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة والتي صدرت عام 2019، ونصت في أحد بنودها على إلزام المنشآت بتوفير 2% من إجمالي عدد سياراتها لتكون مناسبة مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومع ذلك فإن هذا البند غير مطبق بشكل كافٍ.
فيديو | ٩٧ ألف معاق في المنطقة الشرقية أغلبهم يعانون صعوبة التنقل #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/MAO4qLnNRj— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 7, 2022