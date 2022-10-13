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معرض الأنمي السعودي يعود لموسم الرياض

2022-10-13 الساعة 10:38
معرض الأنمي السعودي يعود لموسم الرياض
المواطن - الرياض

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تنطلق ضمن موسم الرياض 2022، فعاليات معرض الأنمي السعودي يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري بمنطقة واجهة الرياض، وتضم أكثر من 30 تجربةً لأفضل وأشهر عروض الأنمي، تحتوي كل واحدة منها على أنشطة ترفيهية مصممة لعشاق الأنمي المهتمين بعيش أجواء شخصياتهم وأنمياتهم المفضلة.

عروض يومية

ويقدم المعرض لزواره عروضًا يومية، تضم أحدث أفلام الأنمي في قاعة صممت خصيصًا لمشاهدة الأفلام، إضافةً لمسرح العروض الحية الذي يؤدي فيه مشاهير الأنمي عروضًا مقتبسة من حفلات غنائية وحوارات ومناقشات مع منتجي الأنمي والممثلين الصوتيين، بجانب عروض ومسابقات الكوزبلاي المتعددة. ويتيح المعرض لزواره إثراء تجربتهم من خلال الاستمتاع بالوجبات اليابانية، من خلال عدة مقاهٍ ومطاعم، إضافةً لزيارة متجر الأنمي الذي يوفر سلعًا ومنتجات أصلية مختلفة لشخصيات الأنمي المتعددة.

التفرد والعصرية

وتستمر فعاليات المعرض ثلاثة أيام، ويفتح أبوابه يوم الخميس أمام الزوار بدءًا من الساعة الرابعة مساءً وحتى الثانية عشرة صباحًا، فيما يستقبل الزوار يومي الجمعة والسبت من الثالثة عصرًا حتى الثانية عشرة مساء. ويتميز موسم الرياض 2022، بتقديمه مزيجًا من التفرد والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنةً كبرى ووجهةً مفضلة ومساحةً محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.  
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