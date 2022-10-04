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منها أكبر كتاب منبثق بالعالم

معرض الرياض للكتاب يسجل رقمين قياسيين في جينيس

2022-10-04 الساعة 6:23
معرض الرياض للكتاب يسجل رقمين قياسيين في جينيس
المواطن - الرياض

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سجل معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تمثلا في أكبر كلمة مكونة مما يزيد عن 7000 كتاب شكّلت في مجموعها كلمة “ترجم”، إضافة إلى أكبر كتاب منبثق في العالم. وتسلمت هيئة الأدب والنشر والترجمة شهادتي التسجيل بحضور المحكم الرسمي لجينيس للأرقام القياسية، وجمعٍ من الشخصيات الثقافية والأدبية.

تفاصيل التسجيل

وقد تم تصميم أكبر كلمة مكونة من الكتب بهدف تسليط الضوء على أهمية الترجمة في مد الجسور بين الدول والحضارات، وتفعيل التبادل الثقافي العالمي، حيث جاءت هذه الكلمة العملاقة على أربعة حروف منفصلة، واستُخدم في تجسيدها 7191 كتاباً وهي حصيلة كتب مبادرة “ترجم” التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في وقت سابق. معرض الرياض للكتاب يسجل رقمين قياسيين في جينيس - المواطن في حين اختير الرقم القياسي “أكبر كتاب منبثق” لتأكيد أهمية وجود الكتب في حياة الأطفال، ويعكس الكتاب العرضة السعودية “أحد عناصر قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي في اليونسكو”؛ وذلك احتفاءً بتراث المملكة، والتاريخ السعودي، والاعتزاز به عالمياً. ويتكون الكتاب من خمس صفحات منبثقة موجهة للأطفال، وهو من تأليف الكاتبة فاطمة يعقوب خوجة، ورسمته الرسامة ندى عبدالعزيز الموسى، ويتناول العرضة السعودية بدايتها، وسبب تأديتها، والأزياء التي يردتيها مؤديها، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فيها. معرض الرياض للكتاب يسجل رقمين قياسيين في جينيس - المواطن

تعزيز الحضور

ويأتي تسجيل هذين الرقمين القياسيين في جينيس للأرقام القياسية في سياق حرص هيئة الأدب والنشر والترجمة على تعزيز حضور إنتاجات الأدب والنشر والترجمة السعودية في المنظمات والموسوعات على مستوى العالم؛ لتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به المملكة من اهتمام بالقطاع الأدبي والترجمي.
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