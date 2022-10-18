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وسط حالة ممطرة نهاية الأسبوع

معطيات مبشرة بشأن حالة الطقس

2022-10-18 الساعة 7:41
معطيات مبشرة بشأن حالة الطقس
المواطن - الرياض

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كشف خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن معطيات الطقس مبشرة وجيدة، لافتًا إلى أن نماذجه ما بين مد وجزر وهذا طبيعي.

معطيات جيدة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “لا زالت المعطيات جيدة ومبشرة من رياح ورطوبة وبداية تحرك المنخفضات المتوسطية من الغرب للشرق تميل للشمال الشرقي”. وأضاف “نماذج الطقس تغير توقعاتها وهي ما بين مد وجزر وهذا طبيعي والأصل الفأل”، لافتًا إلى تواجد الحالة الممطرة خلال نهاية الأسبوع.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة، وسماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.
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