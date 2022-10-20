معلمة تروي قصة إنقاذ طفل من الاختناق

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روت المعلمة، “غادة البلوي” تفاصيل إنقاذ طفل من حالة اختناق في إحدى مدارس تبوك في آخر لحظة.
فيديو | بعد أن أخبرها الطلاب بوفاته.. "غادة البلوي" تنقذ طفلا في مدارس تبوك.. وتقول لـ #الراصد: "كان فاقدا للتنفس نهائيا" pic.twitter.com/RWlseOQE5L
— الراصد (@alraasd) October 20, 2022
وقال المعلمة غادة، لبرنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، إن الأطفال كانوا يصرخون ويقولون إن الطفل يكاد يموت، بعد أن ابتلع ريالًا معدنيًا أثناء وقوفه أمام المقصف.
وأضافت أنها تدخلت سريعًا، وقامت بعمل الإسعافات الأولية، وتمكنت من إنقاذ الطفل “هتان”، بعد أن أوشك على الاختناق بعد بلع ريال.
وأكدت المعلمة غادة البلوي أن الموقف كان بالنسبة لها صعبًا للغاية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنت من إنقاذ الطفل.