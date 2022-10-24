معلم يطعن زميله في الكويت

شهدت إحدى مدارس الكويت قيام معلم بطعن زميله إثر خلاف بينهما؛ ما دعا وزارة التربية إلى التأكيد على أنها ستقوم بكافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

تفاصيل الحادث

وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحادث وقع في مدرسة حارثة بن سراقة الابتدائية بنين، حيث وقع خلاف بين معلمَين، تطور إلى تشابك بالأيدي، قام على إثره أحد المعلمَين بطعن الآخر.

استدعاء الطوارئ الطبية

وأفادت الوزارة أنه تم استدعاء الطوارئ الطبية على الفور لنقل المريض إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعبرت الوزارة عن أسفها لهذا الحادث مؤكدة أن المعلمَين يجب أن يكونا قدوة للتلاميذ في سلوكياتهما.