مغامرون يعثرون على شيء غريب داخل جبل

مغامرون في الأردن يكتشفون شيئاً غريباً بين الجبال😨 pic.twitter.com/obCYTruKfc — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 6, 2022

تفاصيل الواقعة

شيء غريب

وثق مقطع فيديو متداول، عثور مغامرين في الأردن على شخص مختبئ داخل جبل.وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصًا يزيل جزءًا من الصخور المنهارة في الجبل ليكتشف وجود كائن غريب وراء الحجر، إذ ظهر وجهه فقط.ونادى الشخص الذي اكتشف الرجل بالقول “حجي حجي في شيء غريب”. وعقب ذلك، استخدموا كشافًا كهربائيًا، موجهين الضوء ناحية الحفرة، ليظهر شيء يشبه الباب وراء الصخور أيضًا.