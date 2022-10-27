مغردون عن دورة الألعاب السعودية: شكرًا قيادتنا

دشن مغردون وسمًا بعنوان “دورة الألعاب السعودية”، مع قرب انطلاق منافسات أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وتستضيف العاصمة الرياض منافسات دورة الألعاب السعودية خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022.

سير في الطريق الصحيح

ونشر العديد، الدعوات الخاصة التي تلقوها من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية في مدينة الرياض، مؤكدين أن الرياضة بالمملكة تسير في الطريق الصحيح بدعم من الحكومة الرشيدة.

جهود عظيمة

وأشاد آخر بالفعاليات التي تنظمها المملكة قائلًا: “عندما تشاهد كل هذا الزخم في بلدك وهذه الفعاليات العالمية رفيعة المستوى تحمد الله أنك ابن هذه الأرض السعودية”، فيما وجه آخر الشكر للقيادة الرشيدة على هذه الجهود التي تقدمها من أجل تقدم المملكة.

تفاصيل الدورة

ويتنافس الرياضيون المشاركون في الألعاب السعودية ضمن 45 لعبة رياضية وهي: كرة اليد وكرة قدم الصالات، والجودو والمصارعة والتايكوندو والكاراتيه والجوجيتسو، والإسكواش، والجمباز والسهام والملاكمة التايلاندية والملاكمة، والبولينج والسباحة والتجديف الداخلي وكرة الطاولة والريشة الطائرة والسباق الثلاثي والكرة الطائرة وكرة السلة، وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة، والتزلج اللوحي والبادل والبلوت والشطرنج والهجن والفروسية وكرة السلة 3X3، وكرة الطائرة الشاطئية والتسلق الرياضي، والدراجات والجولف وببجي موبايل، والبلياردو والتنس والكارتنج والملاحة الشراعية والرماية، وكرة الهدف وكرة الطاولة البارالمبية ورفع الأثقال البارالمبية وكرة السلة على الكراسي المتحركة وألعاب القوى لذوي الإعاقة.

وتقام منافسات الدورة في 20 موقعاً في مختلف أنحاء مدينة الرياض، مما يجعل الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي يتم تنظيمه في مدينة واحدة في منطقة الشرق الأوسط، كما أُنشِئت منطقة للمشجعين في النخيل مول على مساحة أكثر من 14400 قدم مربع، وتتسع لأكثر من 3000 شخص وتضم 7 مناطق لمختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية، إلى جانب منافسات 3 رياضات التي ستفتتح أبوابها للجمهور حتى 7 نوفمبر المقبل، وتستقبل زوارها يومياً من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.