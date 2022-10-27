مغردون يشيدون بـ حاضرين: تجربة فريدة واستباقية

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دشن المغردون وسمًا بعنوان “حاضرين”، وذلك مع إطلاق منصة التواصل الموحدة “حاضرين” لتقديم الخدمات اللوجستية للمواطنين والمقيمين والسياح داخل المملكة، الراغبين في حضور مباريات وفعاليات كأس العالم خلال مونديال قطر 2022.
لتقديم أفضل تجربة للمواطنين والمقيمين والسياح خلال فترة كأس العالم، نسعد اليوم بتدشين منصة #حاضرين @HereForYou_SA لخدمتكم وتسهيل رحلتكم. pic.twitter.com/okjmRi8ygE
— Haifa Mohammed Al-Saud (@hmalsaud1) October 26, 2022
ونشرت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائبة وزير السياحة، مقطع فيديو ترويجي للمنصة، على حسابها بموقع “تويتر”.
وقالت هيفاء تعليقًا عليه: “لتقديم أفضل تجربة للمواطنين والمقيمين والسياح خلال فترة كأس العالم، نسعد بتدشين منصة حاضرين لخدمتكم وتسهيل رحلتكم”.
فيما وجه وزير السياحة أحمد الخطيب تساؤلًا على حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا: “زوار السعودية من مختلف دول العالم حاضرين؟”، ليردوا عليه بالقول “حاضرين من كل مكان”، متمنين للمملكة التوفيق دائمًا.
وأشاد المغردون بإطلاق هذه المنصة، وقالت إحداهم: “أهلًا بالعالم من قلب السعودية”، وأضاف آخر: “فكرة منصة حاضرين حلوة ما دام الجماهير راح تتنقل من وإلى المملكة بكل سهولة”.
وأشار آخر: “تجربة فريدة من نوعها وإنجاز لافت للأنظار ويفوق سقف التوقعات ويحاكي الحدث بكل استباقية”، لافتًا إلى أن منصة حاضرين ترسم واقعًا مزهرًا بتميز الخدمات الناقلة وتجعل من كأس العالم والسياحة بالمملكة فرصة مذهلة تتحقق للجماهير العالمية وبمنتهى المتعة السياحية والحضور المتشوق لمتابعة المونديال”.
وأوضحت أخرى أن منصة حاضرين مهمة لخدمة المواطنين والمقيمين والسياح خلال فترة كأس العالم، وتسهم في تسهيل إجراءات رحلاتهم، وتحسين تجربة سفرهم.